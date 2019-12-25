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В Петербурге неизвестные сломали челюсть подростку в ТРЦ "Галерея"
Сегодня, 10:02
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nastya960

В Петербурге неизвестные сломали челюсть подростку в ТРЦ "Галерея"

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Инцидент произошел на фудкорте ТРК.

В субботу, 25 октября, в торгово-развлекательном центре "Галерея" неизвестные избили 17-летнего подростка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на фудкорте ТРК, который находится на 4-ом этаже. По словам пострадавшего, он не знает причины агрессии и избивших его людей тоже не знает.

Подросток находится в больнице с переломом нижней челюсти, закрытой травмой черепа и сотрясением мозга.

Ранее гражданин Узбекистана избил и попытался изнасиловать петербурженку на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.tv

Теги: галерея, избиение, фудкорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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