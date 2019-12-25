Гражданин Узбекистана избил и попытался изнасиловать петербурженку на Серебристом бульваре

Пострадавшая с ушибами головы, переломом костей носа в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

В Петербурге расследуют дело об избиении и попытке изнасилования 27-летней девушки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 20 октября, в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что в этот день в 19:05 у дома 22к3 по Серебристому бульвару неизвестный мужчина неславянской внешности избил ее и попытался изнасиловать. Девушка оказала активное сопротивление и злоумышленник не смог довести начатое до конца.

Пострадавшая с ушибами головы, переломом костей носа в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

В этот же день в 21:00 у дома 15/30 по проспекту Королева был задержан подозреваемый, им оказался 46-летний гражданин Узбекистана.

Ранее в Петербурге таксист изнасиловал 25-летнюю девушку по дороге из клуба.

Фото: Piter.TV