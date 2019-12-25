В Петербурге таксист изнасиловал 25-летнюю девушку по дороге из клуба

Вернувшись домой, пострадавшая начала истерить и биться головой об стены.

Вечером 18 октября в полицию Петербурга обратилась 25-летняя девушка, которая заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая рассказала, что вызвала такси у клуба на Гороховой улице. За ней приехал автомобиль Kia Rio темного цвета. Во время поездки водитель остановился, чтобы девушка могла пересесть вперед. Чуть позже таксист остановился повторно у автобусной остановки на Кронштадтской улице, где совершил изнасилование. После содеянного мужчина выбросил девушку из автомобиля, забрав у нее телефон.

Потерпевшая заявила, что водителем был мужчина до 30 лет неславянской внешности. У трамвайных путей девушка остановила машину и попросила отвезти ее домой. В квартире она начала истерить и биться головой об стены.

Девушку направили на медицинское освидетельствование. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что женщина обвинила бывшего мужа в похищении и изнасиловании.

Фото: pixabay.com