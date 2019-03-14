Власти Петербурга помогут производителям дезинфицирующих средств

Спрос на дезинфицирующие средства резко возрос.

Губернатор Петербурга встретился с представителями компаний, которые выпускают дезинфицирующие средства. Городские власти намерены помогать предпринимателям в расширении производства, сообщила пресс-служба Смольного 24 марта.

Александр Беглов отметил, что внеплановые поставки, которые сегодня делают производители, будут иметь преференции по срокам. На данный момент компании испытывают трудности с поставками комплектующих из-за границы. При этом торговые сети грозятся штрафами за задержку поставок.

Участники заседания обратили внимание на то, что санитарная обработка будет эффективнее, если до нее провести обработку поверхностей водой с мылом.

Сегодня в Петербурге у здания одного из институтов появились баки с антисептиком для всех желающих.

Ранее специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты.

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