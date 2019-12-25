Отмечается, что налить себе в банку можно столько средства, сколько нужно.

В о вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге у здания одного из институтов появились баки с антисептиком для всех желающих. Об этом сообщает "Фонтанка".

Баки с антисептиками появились возле Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института. Руководство учреждения выступило с инициативой раздать петербуржцам дефицитный товар.

Известно, что в одном из баков 25% раствор хлорамина Б. А в двух других — средство для помещений, 0,06-процентный раствор гипохлорита кальция.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС проконтролировал производство антисептиков в Петербурге.

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