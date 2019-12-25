Глава ведомства удостоверился, что продукция бесперебойно поступает в магазины города.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что УФАС проконтролировал производство антисептиков в Петербурге. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, глава петербургского УФАС Вадим Владимиров посетил предприятие, которое изготавливает в Петербурге антисептики. Ведомство удостоверилось в том, что предприятие бесперебойно поставляет в магазины Северной столицы дезинфицирующие средства.

Отмечается, что антисептики разливаются в бутылки больших объемов по 250 — 300 мл., так как маленькие бутылочки закончились.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" просит петербуржцев помочь в борьбе с коронавирусом.

Фото:pixabay