Добровольцев просят помочь проинструктировать бездомных о мерах предосторожности из-за угрозы коронавируса.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что "Ночлежка" просит петербуржцев помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице благотворительной организации.

Добровольцев просят помочь проинструктировать бездомных о предосторожностях во время пандемии коронавируса. Для волонтеров предусмотрены листовки, которые можно забрать в организации.

Отмечается, что среди бездомных подавляющее большинство пожилых людей, которые как раз и находятся в группе риска. Помимо листовок, бездомным раздадут и медицинские маски.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары.

Фото:"Вконтакте" / "Ночлежка".