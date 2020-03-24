Специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты

Для гаджетов лучше всего подойдут специальные дезинфицирующие средства без ацетона и этилового спирта.

Руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" Михаил Давыдов рассказал, как и чем нужно дезинфицировать гаджеты. Об этом сообщила "Российская газета".

Для гаджетов лучше всего подойдут специальные дезинфицирующие средства без ацетона и этилового спирта. Некоторые дисплеи можно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение – Apple. Их продукцию можно аккуратно протирать 70% раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия. Для остальных устройств не стоит использовать домашние очистители, аэрозоли, средства для мытья окон и глянцевых поверхностей.

Протирать нужно салфетками для мониторов, гелями и спреями для электроники. Отказаться стоит от бумажных салфеток, так как они оставляют царапины. Лучше всего подойдут безворсовые ткани или микрофибра.

Также особое внимание нужно уделить и своему рабочему месту. Мышку, клавиатуру, компьютер стоит протирать раз в день.

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