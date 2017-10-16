Власти Петербурга перенаправят 250 млн рублей с коричневой линии на другие объекты

Власти Петербурга планируют перенаправить 8,1 млн рублей на устранение строительного городка после строительства электродепо Южное.

В Смольном планируют уменьшить лимит финансирования строительства Красносельско-Калининской линии метро. Это хотят сделать потому, что проект работ не получил согласование по документации. Сейчас соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Власти Петербурга планируют перенаправить 8,1 млн рублей на устранение строительного городка после строительства электродепо Южное, 40 млн рублей на проектно-изыскательные работы и 301 млн рублей на работы на станции метро "Технологический институт-1".

В частности, на восстановление благоустройства потребуется 79,7 млн, на гарантийное удержание — 56,5 млн, подорожание оборудования из-за санкций обойдётся ещё в 105,6 млн, а дополнительные работы — в 60 млн.

Напомним, что в прошлом году строительство двух новых веток метро в Петербурге опять перенесли. В новых документах от конца 2020 года стоит иная дата завершения строительных работ: 15 декабря 2024. Сроки изменили из-за уменьшения лимитов бюджетных обязательств. Смольный переносит строительство продолжения Правобережной ветки и Красносельско-Калининской линии уже не первый раз. Оранжевая и коричневая ветки должны были быть сданы еще в 2019 году, но тогда окончание работ перенесли на 2022 год.

Ранее мы писали, что реконструкцию "Чернышевской" планируют начать летом 2022 года. Станцию придется временно закрыть.

Фото: Piter.tv

