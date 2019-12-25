Реконструкцию "Чернышевской" планируют начать летом 2022 года

Станцию придется временно закрыть.

Реконструкция на станции метро "Чернышевская" начнется в III квартале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На время проведения работ станция будет закрыта. Три эскалатора заменят на четыре. Кроме того, предусмотрена замена входных дверей, чтобы на станцию могли попасть маломобильные граждане. Также специалисты обновят фасады, окна, кровлю.

Входной группой будет предусмотрен проезд для колясок с уровня тротуара на площадку, а также подведены тактильные указатели для слабовидящих пассажиров. Дверные полотна оборудуются фиксаторами для замедления закрывания дверей. сообщили в КРТИ.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции. На работы потребуется около 20 месяцев.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что "Нарвская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора.

Фото: Piter.tv