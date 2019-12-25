"Нарвская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

Ограничения вводятся с 14 июня.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля станции "Нарвская". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 14 июня по 19 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет закрыт, с 16:45 до 19:00 вход в вестибюль ограничен. Также 1 июля с 22:00 до 00:36 вход в вестибюль будет закрыт, станция будет работать только на выход.

Возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Напоминаем, что петербуржцы могут выбрать расположение вестибюля станции "Театральная". Проголосовать можно до 10 утра 15 июня.

Фото: Piter.tv