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Власти Петербурга не видят предпосылок для снятия коронавирусных ограничений
Сегодня, 7:04
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Alena_Zinovieva

Власти Петербурга не видят предпосылок для снятия коронавирусных ограничений

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Власти продолжают пристально наблюдать за эпидемиологической ситуацией в городе.

В Петербурге пока не будут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Несмотря на спад суточной госпитализации пациентов, власти города не видят "надежных" эпидемиологических предпосылок. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

В городе наблюдаются улучшения, и если эта тенденция сохранится на протяжении двух недель, то власти рассмотрят вопрос о снятии ограничений. Однако говорить об устойчивом переходе второй волны эпидемии в нисходящую фазу пока преждевременно, отметили в совете.

Сегодня в Петербурге развернуто 12 488 коек для коронавирусных больных, из них свободны 3346. Это 26,8% от общего числа коек.

Ранее мы писали, что в Петербурге создали памятку для записи на вакцинацию от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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