Число больных коронавирусом и госпитализаций в Петербурге снизилось на 20% за неделю

Однако положительная динамика не является надежным признаком спада эпидемии. Горожанам рекомендуют продолжать выполнять профилактические меры.

В Петербурге наблюдается положительная динамика по числу заболевших коронавирусом людей, а также количеству госпитализаций и обращений пациентов к медикам. За неделю эта цифра сократилась на 20%. В городе растет число выздоравливающих. Об этом заявили в оперативном штабе.

При этом медики просят не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемиологического процесса. Они советуют горожанам продолжать выполнять профилактические меры, а именно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в мероприятиях с массовым скоплением людей.

После окончания праздников вероятность подъема заболеваемости и роста числа госпитализаций может сохраняться в течение 14 дней (период максимального инкубационного периода) и не менее недели после этого.

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