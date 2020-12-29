Граждане получают QR-коды после вакцинации.

Власти Петербурга не собираются вводить "ковид-паспорта". Об этом журналистам РБК сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. Уточняется, что в городе также не планируют выдавать документы о наличии антител к коронавирусу у тех, кто им переболел.

Такой вопрос власти Петербурга не обсуждают, отметили в аппарате Эргашева. По итогам вакцинации в Петербурге делается отметка в прививочный сертификат, а на сайте "Госуслуги" гражданам выдают документ с QR-кодом.

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 вырос в Петербурге на 64,54%.

Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов, которые должны подтвердить наличие у гражданина антител к COVID-19. Об этом накануне рассказал глава региона Радий Хабиров.

Фото: Piter.tv