Специалисты сравнили показатели 3-й и 2-й рабочих недель.

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 вырос в Петербурге на 64,54%. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 18 января, распространяемой пресс-службой правительства. Специалисты сравнили показатели 3-й и 2-й рабочих недель.

Так, по итогам минувших семи дней количество обратившихся за медпомощью с подтвержденным коронавирусом составило 21 473 пациента. По итогом недели до этого число пациентов составило 13 050 человек.

На 3-й календарной неделе отмечался рост обращений за медицинской помощью пациентов с положительным ПЦР на SARS-CoV-2. Также значительно выросла регистрация случаев выздоровления. В итоге на 5,4 % снизилось общее число активно больных как наблюдаемых амбулаторно, так и стационарных пациентов. На 3-й неделе по сравнению со 2-й взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями госпитализировано на 3,1 % меньше. В первый день 4-й недели это снижение продолжилось. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv