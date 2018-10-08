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Власти Петербурга намерены создать Фонд поддержки научной деятельности
Сегодня, 17:42
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mlrnstya

Власти Петербурга намерены создать Фонд поддержки научной деятельности

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Ежегодно 1700 исследователей Петербурга получают стипендии, премии и гранты городского правительства.

В понедельник, 24 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с членами городского правительства. В рамках него глава города подвёл итоги госпрограммы "Экономика знаний в Санкт‑Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Беглов отметил, что программа оправдала надежды. Поэтому власти города намерены и дальше развивать одно из приоритетных направлений Петербурга - "Умный город", а также поддерживать молодых учёных.

Известно, что в прошлом году программа "Экономика знаний" обошлась городу почти в 360 млн. рублей. Денежные средства направили на конкурсы, в которых принимали участие молодые студенты, аспиранты и юные учёные. Отмечается, что ежегодно 1700 исследователей Петербурга получают стипендии, премии и гранты городского правительства. Так, в 2020 году молодые учёные при поддержке властей города получили 47 патентов.

Ранее мы писали, что власти Петербурга поддержат пять научных центров и три технологические долины. 

Фото: pixabay.com

Теги: власти петербурга, наука, ученые, фонд поддержки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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