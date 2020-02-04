Власти Петербурга поддержат пять научных центров и три технологические долины

Концепция научно-технологического развития разработана в преддверии текущего года, который объявлен Годом науки и технологий.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием города. В рамках которого глава города заявил о разработке и утверждении Концепции научно-технологического развития Петербурга до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти города намерены развить три научных центра в рамках национального проекта "Наука". Как отмечает Беглов, на данный момент в Северной столице формируются три научных центра мирового уровня: Санкт‑Петербургский международный математический институт им. Эйлера, "Персонализированная медицина" с участием Центра им. Алмазова, а также "Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект" под руководством Политехнического Университета Петра Великого. Отмечается, что город намерен помочь в развитии ещё двух мировых научных центров.

Также власти планируют создать три технологические долины, которые получат статус "инновационный научно-технологический центр". В их число входит "Невская дельта" на базе СПбГУ, "Приморская долина" на базе Морского технического университета и "ИТМО Хайпарк" на базе Университета ИТМО.

Концепция научно-технологического развития разработана в преддверии текущего года, который объявлен Годом науки и технологий.

Ранее мы писали, что в Петербурге заработал новый научный центр мирового уровня.

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