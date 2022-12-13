Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

В обновленной концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирования рамок международной жизни.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики страны. Об этом он заявил в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

По словам Лаврова, в обновленной концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирования рамок международной жизни. Глава МИД отметил, что рамки должны определяться на универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН.

Также Лавров заявил, что Россию пытаются отбросить на десятилетия назад и помешать развитию страны под лозунгами деколонизации.

Ранее Лавров заявил, что Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках"

Видео: Дума ТВ