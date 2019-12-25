В Петербурге заработал новый научный центр мирового уровня

В городе уже действует четыре научных центра подобного формата.

В Петербурге 17 марта заработал научный центр мирового уровня (НЦМУ) "Передовые цифровые технологии". Как сообщили в пресс-службе Смольного, в конце 2020 года он выиграл соответствующий конкурс Министерства науки России и получил грант.

В научном центре уже начались первые исследования. Отмечается, что НЦМУ создан в формате консорциума, в его состав вошли НИИ гриппа имени Смородинцева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Тюменский государственный университет. Специалисты займутся исследованиями в сфере математического и суперкомпьютерного моделирования, цифрового проектирования, роботизированных систем и материалов нового поколения, искусственного интеллекта. Центр разработает робототехнические комплексы, бионические конструкции, системы управления для беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Технологии и оборудования будут использоваться на различных предприятиях страны.

В Петербурге уже созданы четыре научных центра мирового уровня, город активно реализует нацпроект "Наука."

Ранее мы писали, что зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых.

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