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Набиуллина: ЦБ подготовил концепцию развития банков с базовыми лицензиями

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По ее словам, регулятор намерен обсудить этот вопрос с кредитными организациями.

Центробанк России подготовил концепцию развития банков с базовыми лицензиями. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

По ее словам, регулятор намерен обсудить этот вопрос с кредитными организациями. Она подчеркнула, что в стране есть небольшие банки, многие из которых испытывали трудности с выбором бизнес-модели.

Будем обсуждать с банками с тем, чтобы они могли оказывать необходимые услуги, прежде всего по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Ранее Набиуллина заявила, что экономика РФ быстро восстанавливается благодаря эффективной работе частного сектора.

Видео: Совет Федерации

Теги: концепция, развитие банков, центробанк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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