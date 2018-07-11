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Власти Петербурга наладили прямое общение с жителями
Сегодня, 16:50
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Власти Петербурга наладили прямое общение с жителями

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В ближайшем выпуске "Новый взгляд с Александром Бегловым" петербуржцы смогут позвонить в эфире программы.

Президент России Владимир Путин предложил главам регионов проводить прямые эфиры, чтобы наладить общение с жителями. Так, в ближайшем выпуске "Новый взгляд с Александром Бегловым" петербуржцы смогут позвонить в эфире программы и задать любые вопросы главе города. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, прямой диалог с жителями происходит на постоянной основе на его странице в социальной сети ВКонтакте, в ежемесячном телевизионном и еженедельном радио форматах, через электронную приемную, а также на еженедельных объездах районов.  

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа Вишневский хочет обязать Смольный публиковать полную коронавирусную статистику.

Фото: Piter.tv

Теги: жители, прямое общение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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