Власти Петербурга наладили прямое общение с жителями

В ближайшем выпуске "Новый взгляд с Александром Бегловым" петербуржцы смогут позвонить в эфире программы.

Президент России Владимир Путин предложил главам регионов проводить прямые эфиры, чтобы наладить общение с жителями. Так, в ближайшем выпуске "Новый взгляд с Александром Бегловым" петербуржцы смогут позвонить в эфире программы и задать любые вопросы главе города. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, прямой диалог с жителями происходит на постоянной основе на его странице в социальной сети ВКонтакте, в ежемесячном телевизионном и еженедельном радио форматах, через электронную приемную, а также на еженедельных объездах районов.

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Фото: Piter.tv