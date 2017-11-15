Депутат ЗакСа Вишневский хочет обязать Смольный публиковать полную коронавирусную статистику

С начала июня правительство не раскрывает полную информацию по коронавирусу.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский внес на рассмотрение в городской парламент законопроект, согласно которому Смольный обязан публиковать полные данные коронавирусной статистики. Об этом во вторник, 29 июня, депутат рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Вишневский считает, что петербуржцы "имеют право видеть всю картину", а также оценить опасность ситуации по данным, а не по словам губернатора города или его подчиненных.

Исходя из этой опасности, граждане принимают решения о том, как себя вести, какие соблюдать меры безопасности, делать ли прививку, и так далее, – говорится в сообщении.

Депутат заявил, что Смольный отказывается представлять полные данные по коронавирусу, поэтому "надо обязывать их законом".

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Фото: Piter.tv