Власти Петербурга хотят взять экскурсоводов под контроль

Предполагается, что аттестованным гидам будут выдавать нагрудную идентификационную карточку.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят законопроект, согласно которому экскурсоводов и гидов-переводчиков будут аттестовывать. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Полномочиями по аттестации наделят правительства Петербурга. Кроме того, власти утвердят форму нагрудной идентификационной карточки для гидов и будут контролировать их деятельность.

Этим законопроектом мы предлагаем расширить перечень полномочий городского Правительства по созданию благоприятных условий для развития петербургской индустрии гостеприимства. Это и создание комиссии для аттестации лиц, работающих экскурсоводами и гидами-переводчиками, и внесение о них сведений в особый федеральный реестр, и учреждение для них формы нагрудной идентификационной карточки. рассказал о законопроекте председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Кроме того, правительство наделят полномочиями в части его участия в организации различных видов образования и обучения в сфере туризма. Ранее вопросом занялись и на федеральном уровне. Так, например, Госдума запретила иностранцам проводить экскурсии в РФ.

Ранее Piter.TV подвел итоги "Ночи музеев" в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом СПб