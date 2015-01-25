В Ленобласти разработали приложение-гид по Копорской крепости

Посетители смогут стать участниками старинных легенд крепости при помощи дополненной реальности и 12-ти мини-игр.

Для посетителей Копорской крепости создано мобильное приложение-гид, которое поможет полностью погрузиться в средневековую атмосферу благодаря дополненной реальности и мини-играми. Об этом сообщила пресс-служба администрация Ленобласти.

Всего гостям крепости будет доступно 12 мини-игр: во время изучения объекта можно будет заняться сборами русского воина в поход, выбрать амуницию, протестировать подъемный мост и пройти несколько препятствий на время.

Приложение было создано в рамках проекта "Цифровая культура". Его разработкой занималась компания PushKeen. Оно уже доступно для скачивания в Google Play и App Store, а полная версия гида предлагается в кассах крепости.

Ранее стало известно, когда откроются горнолыжные курорты Ленобласти.

Фото: Piter.TV