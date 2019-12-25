Стало известно, когда откроются горнолыжные курорты Ленобласти

Для запыления склонов снегом необходимо дождаться установки определённой температуры в регионе.

Горнолыжные курорты Ленинградской области предположительно будут готовы принять первых гостей в конце ноября. Об этом изданию "МК в Ленобласти" рассказала менеджер одной из организаций в Приозерском районе.

Специалист пояснила, что для открытия зимнего сезона необходимо, чтобы в регионе установилась стабильная температура, которая не превышает как минимум -5 градусов в тёмное и -4 градуса в светлое время суток.

Так как стабильные заморозки ночью ожидаются в 47-ом регионе уже с субботы, 19 ноября. Если после этого холод не отступит, склоны начнут напылять снегом, сообщила эксперт.

Ранее мы сообщили о том, что в МФЦ Ленобласти можно оформить карту болельщика.

Фото: Pxhere