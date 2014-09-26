В МФЦ Ленобласти можно оформить карту болельщика

Карта болельщика является частью информационной системы идентификации болельщиков. Она необходима для прохода на стадионы, где проводят матчи команды Российской Премьер-лиги.

С 17 ноября во всех отделениях МФЦ Ленинградской области и удаленных рабочих местах можно пройти процедуру идентификации личности для оформления карты болельщика. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Заявление на получение карты необходимо подать самостоятельно на портале Госуслуг, заполнив необходимую форму в разделе "Карта болельщика". Для этого потребуются данные паспорта, портретное фото, номер телефона, адрес электронной почты.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность. Сделать это при наличии паспорта можно в любом МФЦ Ленинградской области, кроме бизнес-офисов. Если карта оформляется на ребенка, то необходимо представить свидетельство о рождении.

Карта болельщика является частью информационной системы идентификации болельщиков. Она необходима для прохода на стадионы, где проводят матчи команды Российской Премьер-лиги.

Карта болельщика оформляется один раз через портал Госуслуг и остается в личном кабинете. При покупке билетов и абонементов данные появляются в личном кабинете в специальном разделе. С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте МФЦ.

Фото: пресс-служба региональной администрации