Власти Петербурга готовят более жесткие ограничения из-за коронавируса

Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми более строгими санитарными ограничениями.

В понедельник, 24 января, стало известно, что власти Петербурга анонсировали внесение изменений в антиковидное постановление. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России".

По словам градоначальника, они рассчитывают на понимание петербуржцев. Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми более строгими санитарными ограничениями.

Беглов добавил, что на сегодняшний день главная цель — помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Уже составлены планы по мобилизации больниц для взрослых. Он также подчеркнул, что у города есть "хороший задел".

Напомним, что сегодня Беглов заявил, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим.

Ранее мы писали, что в городе появятся новые койки в ковидных стационарах для детей и беременных женщин. Количество мест для пациентов с коронавирусом увеличат и в больнице имени Скворцова-Степанова, где находятся люди с психическими заболеваниями.

Фото: Piter.tv