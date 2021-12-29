Беглов заявил, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной

Петербург переходит в мобилизационный режим.

В понедельник, 24 января, губернатор Петербурга заявил о серьезном осложнении эпидемической обстановки в городе. Об этом он сообщил во время обращения на "Радио России".

По словам Беглова, на минувшей неделе в Северной столице был установлен антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Так, за сутки более девяти тыс. человек заболели ковидом.

Беглов сообщил, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Он добавил, что от каждого из нас это потребует терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья, своего и своих близких.

Напомним, что на прошлой неделе в Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи. Мера была принята в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Ранее мы писали, что в городе появятся новые койки в ковидных стационарах для детей и беременных женщин. Количество мест для пациентов с коронавирусом увеличат и в больнице имени Скворцова-Степанова, где находятся люди с психическими заболеваниями.

Фото: Piter.tv