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Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

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Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта. Об этом сообщают РИА новости. 

Напомним, что сегодня в Пакистане самолет упал на жилой квартал, который находился рядом с аэропортом. Известно, что 90 человек погибли.  Уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Сейас на месте крушения работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыта география уничтожения российских "Панцирей" в Ливии.

Видео: YouTube / AK

Теги: мировые новости, происшествия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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