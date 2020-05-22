Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, что сегодня в Пакистане самолет упал на жилой квартал, который находился рядом с аэропортом. Известно, что 90 человек погибли. Уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Сейас на месте крушения работают соответствующие службы.

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Видео: YouTube / AK