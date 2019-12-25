Власти НКР сообщили об интенсивных боях на юге Карабаха

Армия республики заявляет, что сдерживает наступление азербайджанских военных.

Власти НКР сообщили об интенсивных боях с армией Азербайджана на юном направлении Карабаха.

В министерстве обороны непризнанной республики сообщили, что минувшей ночью обстановка на линии соприкосновения была напряжённой.

На отдельных участках продолжались артиллерийский дуэли. цитата из сообщения Минобороны НКР

Армия республики заявляет, что сдерживает наступление азербайджанских военных, нанося армии противника серьёзный урон.

Ранее французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах.

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