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Власти НКР сообщили об интенсивных боях на юге Карабаха
Сегодня, 9:35
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matveyvn

Власти НКР сообщили об интенсивных боях на юге Карабаха

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Армия республики заявляет, что сдерживает наступление азербайджанских военных.

Власти НКР сообщили об интенсивных боях с армией Азербайджана на юном направлении Карабаха.

В министерстве обороны непризнанной республики сообщили, что минувшей ночью обстановка на линии соприкосновения была напряжённой.

На отдельных участках продолжались артиллерийский дуэли.

цитата из сообщения Минобороны НКР

Армия республики заявляет, что сдерживает наступление азербайджанских военных, нанося армии противника серьёзный урон.

Ранее французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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