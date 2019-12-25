Анастасия Ракова оценила уровень зараженных COVID-19 учащихся Москвы.

Власти Москвы рассказали о заболеваемости COVID-19 среди школьников. В регионе не фиксируется увеличение числа зараженных учеников средней и старшей школы при общем росте инфицированного населения. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается рост числа случаев коронавирусной инфекции. За период с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Чиновница добавила, что число зараженных школьников остается на том же уровне, что и в начале октября. Если бы данная категория пациентов показывала такие же показатели, как и остальные, то сейчас коронавирусом болели бы на пять тысяч учащихся больше. Без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость по Москве в этом случае бы увеличилась на 12 процентов.

В Москве назвали сроки начала вакцинации от COVID-19.

Фото: Россия 24