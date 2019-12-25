Еврокомиссия по итогам переговоров распространила заявление, что стороны обсуждали "послевоенное восстановление Украины".

Технические многосторонние консультации в Брюсселе, с участием представителей Европейской комиссии, НАТО, вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, Германии, Франции, Британии, Всемирного банка и Украины разделились на "отдельные встречи" между международными делегациями. Соответствующее заявление западной аудитории сделал местный новостной портал Rapporteur. Авторы публикации отмечают, что американцы принимали участие в мероприятиях в удаленном режиме. Известно, что ЕК представлял руководитель кабинета руководителя Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт, а киевский режим - Рустем Умеров.

Вместо общей встречи переговоры состояли из серии отдельных консультаций между делегациями. сообщение от иностранного СМИ

В статье говорилось о том, что рабочие вопросы, связанные с "гарантиями безопасности" Украине, оказались перенесены на четверг, 5 ноября. Они будут обсуждаться на аналогичных технических консультациях в штаб-квартире Североатлантического военного альянса в преддверии ожидающихся мирных переговоров с российской делегацией в Абу-Даби.

ЕК хочет включить в 22-й пакет санкций рестрикции против нефти РФ.

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