В Москве назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

Анастасия Ракова рассказала о подготовках учреждений к массовой вакцинации населения.

Власти Москвы назвали сроки начала вакцинации от COVID-19. Препарат для прививок от коронавируса поступит в столичные поликлиники в течение месяца. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным чиновницы, поликлиники и больницы создают специальные кабинеты для массовой вакцинации населения.

Мы готовимся к тому, что вакцину можно будет масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей.Пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Напомним, что сейчас Москва имеет достаточный запас лекарств, одобренных для лечения коронавируса. Препараты выдаются пациентам бесплатно по направлению от врача.

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19.

Фото: Piter.tv