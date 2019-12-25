В Москве дали оценку переводу на дистанционное обучение учеников 6-11 классов.

Анастасия Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития рассказала журналистам телеканала "Россия-24". По данным чиновницы, за последний месяц по региону в 10 раз уменьшилось число классов, закрытых на карантин. При этом заболевших учеников 6-11 классов стало меньше практически наполовину.

Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6-11 классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Эксперт напомнила, что дистанционное обучение учеников старших классов косвенно снижает заболеваемость среди младших классов. Сейчас педагогам легче разводить по зданию школьников,а также сокращать контакты между классами и параллелями.

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи.

Фото: Piter.tv