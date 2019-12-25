В Москве ежедневно выявляют 4-5 тыс. заразившихся коронавирусом

Анастасия Ракова заявила, что город "нащупал хрупкое равновесие".

В Москве ежедневно выявляют 4-5 тысячи заразившихся коронавирусом. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова. Чиновница заметила, что темп прироста по регистрации новых пациентов с COVID-19 за последнюю неделю составил два процента, а госпитализаций - три процента.

В конце сентября столкнулись с ростом вновь выявленных случаев заболевания, они достигали 90% в неделю. Но последние две недели мы видим, что темпы прироста вновь выявленных больных у нас сокращаются...Можно сказать, что мы нащупали равновесие, но оно очень хрупкое, может качнуться как в ту, так и другую сторону Анастасия Ракова, заммэра Москвы

В городские больницы госпитализируют около 1,2 тысяч пациентов в состоянии средней степени тяжести или тяжелом состоянии. Однако этот показатель можно сравнить с темпами выписки выздоровевших.

Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице.

Фото: Piter.tv



