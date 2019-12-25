Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице. С заявлением выступила вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.
По её словам, накануне в Москве было зафиксировано более четырёх тысяч заболевших за сутки и более тысячи госпитализированных.
По сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны.
Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по социальным вопросам
Ранее мы писали, что в Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах.
Фото: pixabay.com
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