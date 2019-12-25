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Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице
Сегодня, 14:19
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matveyvn

Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице

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В Москве было зафиксировано более четырёх тысяч заболевших за сутки.

Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице. С заявлением выступила вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

По её словам, накануне в Москве было зафиксировано более четырёх тысяч заболевших за сутки и более тысячи госпитализированных.

По сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по социальным вопросам

Ранее мы писали, что в Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах.

Фото: pixabay.com

Теги: анастасия ракова, коронавирус, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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