В Москве было зафиксировано более четырёх тысяч заболевших за сутки.

Власти Москвы рассказали о двух антирекордах по COVID-19 в столице. С заявлением выступила вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

По её словам, накануне в Москве было зафиксировано более четырёх тысяч заболевших за сутки и более тысячи госпитализированных.

По сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по социальным вопросам

Ранее мы писали, что в Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах.

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