В новый стандарт вошло применение новых противовирусных препаратов.

В Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах. Об этом сообщает сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Новые стандарты к лечению в стационарах утвердил клинический комитет по коронавирусу, который создали в апреле. В него входят специалисты из департамента здравоохранения и главврачи из стационаров, которые перепрофилировали под Covid-госпитали.

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Она рассказала, что в новый стандарт вошло применение новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов для цитокинового шторма. Также должна использоваться технология барокамер и переливание плазмы переболевших коронавирусом.

Ранее СМИ писали, что в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу.

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