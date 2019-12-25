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В Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах
Сегодня, 9:56
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matveyvn

В Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах

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В новый стандарт вошло применение новых противовирусных препаратов.

В Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах. Об этом сообщает сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Новые стандарты к лечению в стационарах утвердил клинический комитет по коронавирусу, который создали в апреле. В него входят специалисты из департамента здравоохранения и главврачи из стационаров, которые перепрофилировали под Covid-госпитали.

Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по социальным вопросам

Она рассказала, что в новый стандарт вошло применение новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов для цитокинового шторма. Также должна использоваться технология барокамер и переливание плазмы переболевших коронавирусом.

Ранее СМИ писали, что в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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