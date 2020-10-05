СМИ: в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу

Режим самоизоляции могут объявить в течение двух недель.

В Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на собственный источник в мэрии.

Он отметил, что городские власти попали не в самую простую ситуацию, потому что им нужно обосновать — почему вернулся коронавирус и зачем снова вводить серьёзные ограничительные меры. При этом очень важно выбрать правильные шаги, чтобы это не привело к массовому банкротству бизнеса.

При этом второй источник заявил, что режим самоизоляции объявят в течение двух недель, если в столице не улучится эпидемиологическая ситуация. Однако говорить о возвращении пропусков, считает он, пока рано.

Ранее в Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине.

Видео: YouTube / Фрейтак медиа