Анастасия Ракова сопоставила объемы экстренной медицинской помощи в 2019 2020 годах.

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" заявила заместитель мэра города по социальным вопросам Анастасия Ракова. Чиновница объяснила, что резервные коечные мощности в виде временных госпиталей помогают не уменьшать объемы помощи.

Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать Анастасия Ракова, заммэра Москвы

На данный момент инфекционных коек в Москве 7 тысяч. Это позволяет властям города не перепрофилировать больницы для борьбы с коронавирусом, но в тоже время в полном объеме оказывать помощь зараженным COVID-19.

По сравнению с 2019 годом объемы экстренной медицинской помощи по региону выросли. Показатели плановой помощи приближены к прошлогодним значениям. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года.

В Москве ежедневно выявляют 4-5 тыс. заразившихся коронавирусом.

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