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Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19
Сегодня, 11:50
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lesjasap

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19

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Анастасия Ракова также отметила снижение доли пациентов с хроническими заболеваниями, зараженных коронавирусом.

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями среди больных COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница объяснила, что с конца сентября доля таких зараженных упала с 30 до 15 процентов.

Если в конце сентября доля пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших составляла 30%, то теперь - 15%

Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах.

Фото: Piter.tv

Теги: анастасия ракова, москва, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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