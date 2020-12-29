Около 42% привитых - лица старше 60 лет.

Власти Москвы рассказали о вакцинации пожилых людей от коронавируса. Заместитель главы столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти половина сделавших прививку от COVID-19 в рамках гражданского оборота в городе - это лица старшего возраста.

42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, – это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Чиновница поблагодарила пожилых людей, что они ответственно подошли к своему здоровью и защитили себя и близких от инфекции. Она уточнила, что прививку от коронавируса жители столицы старше 60 лет могут сделать с 28 декабря. Масштабная вакцинация жителей города стартовала 5 декабря. В первую очередь медики привили полицейских, учителей и соцработников. Затем наступила очередь работников сферы торговли, услуг МФЦ, промышленных центров, сфер энергетики и транспорта, СМИ.

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Фото: YouTube/Россия-24