Женщина не хотела выпускать из машины клиента, который оплатил поездку банковской картой через приложение.

В Москве водитель такси напала на пассажира за отказ платить наличными. Об этом журналистам рассказал представитель пресс-службы МВД по региону. По данным чиновника, нарушительницей стала женщина-водитель. Она ударила клиента электрошокером после того, как тот оплатил поездку банковской картой. Инцидент произошел около дома 28/30 на Большой Якиманке.

По прибытию на место происшествия полицейскими были установлены двое граждан, между которыми произошел конфликт на почве неоплаты счета за проезд пресс-служба столичного МВД

В полиции уточнили, что мужчина 1988 года рождения оплатил поездку через мобильное приложение. Несмотря на этом таксист 1975 года рождения заблокировала двери в салоне автомобиля и потребовала расплатиться с ней наличными деньгами. Клиент отказался выполнять требование водителя, за что получил удар электрошокером. В настоящее время оперативники проверяют обстоятельства случившегося. Водитель и пассажир доставлены в отделение полиции.

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Фото: Piter.tv