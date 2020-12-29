Поставить вакцину смогут работники из сферы недвижимости, гостиничнного и туристического бизнеса.

Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID. Поставить препарат они смогут с 30 декабря. Об этом в своём блоге сообщили мэр столицы Сергей Собянин.

Записаться на вакцинацию смогут учёные и специалисты, занятые в научных исследованиях; работники из сферы телекоммуникации, информационных технологий; социальные работники — в том числе и из некоммерческих организаций.

Поставить вакцину смогут работники из сферы недвижимости, гостиничнного и туристического бизнеса.

С 14 января в Москве откроются 30 дополнительных прививочных пунктов. Всего их число вырастет до 100.

Ранее жителям Петербурга предложили "поменяться" на вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv