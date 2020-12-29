Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания в здании на Ленинградском шоссе.

Пожар в троллейбусном парке на севере Москвы потушили. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее спасатели рассказали, что возгорание началось на территории покрасочного цеха в парке ГУП "Мосгортранса" на Ленинградском шоссе, 4, строение 1. По предварительной версии пламя распространилось из-за установленного в помещении обогревателя.

Происходило возгорание на первом и втором этажах на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано пресс-служба МЧС России

В московском департаменте по транспорту уточнили, что пожар возник в технических помещениях бывшего троллейбусного парка. На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте работают специалисты и оперативные службы.

Напомним, что первый троллейбусный парк ранее обслуживал 16 маршрутов по Центральному, Северному и Северо-Западному административным округам города.

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Фото: Piter.tv