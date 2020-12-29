В мэрии Екатеринбурга назвали причину смерти людей при пожаре в жилом доме

Алексей Орлов рассказал о том, почему люди погибли при возгорании на Рассветной улице.

В мэрии Екатеринбурга назвали причину смерти людей при пожаре в жилом многоэтажном доме. Временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов рассказал журналистам, что жертвы трагедии скончались из-за отравления угарным газом.

Причина смерти ... - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде было, если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали Алексей Орлов, врио главы Екатеринбурга

Напомним, что смертельное возгорание зафиксировано в ночь на 12 января. Пожар начался в девятиэтажном кирпичном здании 1982 года постройки в Кировском районе города. В ГУ МЧС по региону рассказали, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать 90 человек. На данный момент погибшими считаются восемь человек, включая маленького ребенка.

При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь.

Видео: Youtube/ИА Уральский меридиан