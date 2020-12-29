В мэрии Екатеринбурга назвали причину смерти людей при пожаре в жилом доме

В мэрии Екатеринбурга назвали причину смерти людей при пожаре в жилом многоэтажном доме. Временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов рассказал журналистам, что жертвы трагедии скончались из-за отравления угарным газом.
Причина смерти ... - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде было, если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали
Алексей Орлов, врио главы Екатеринбурга
Напомним, что смертельное возгорание зафиксировано в ночь на 12 января. Пожар начался в девятиэтажном кирпичном здании 1982 года постройки в Кировском районе города. В ГУ МЧС по региону рассказали, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать 90 человек. На данный момент погибшими считаются восемь человек, включая маленького ребенка.
При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь.
Видео: Youtube/ИА Уральский меридиан
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