Названа возможная причина смертельного пожара в екатеринбургской многоэтажке

Эксперты рассматривают несколько версий трагедии.

Названа возможная причина смертельного пожара в многоэтажке в Свердловской области. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила помощник прокурора по региону Марина Канатова. Чиновница объяснила, что трагедия в Екатеринбурге могла быть вызвана неосторожным обращением с огнем. Очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, около дивана. В помещении обнаружено горелки и большое количество окурков от табачных изделий.

В прокуратуре области уточнили, что сейчас специалисты рассматривают несколько версий случившегося. Точная причина смертельного возгорания в многоэтажном доме будет установлено после проведения пожарно-технической экспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Из горящего гаража на Дунайском эвакуировали двух человек.

Фото: Piter.tv