В областной полиции установили личности трех погибших при пожаре.

При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь. Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы главка правоохранительных органов по Свердловской области Валерий Горелых. Чиновник уточнил, что ночью 12 января в городе произошло возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Рассветной. К моменту прибытия МЧС в подъезде было зафиксировано полное задымление, огонь распространялся по квартире на втором этаже.

Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем пост в Twitter от погибшей Натальи

Известно, что около 05:25 утра по местному времени (03:25 утра по московскому времени) при доставке в больницу скончалась шестилетняя девочка. Ее транспортировали в больницу под номером 63. Также погибла ее мать Наталья, 1982 года рождения.

На данный момент установлена личность еще одной жертвы. Погибшей считается женщина 1976 года рождения по имени Лора. Личности остальных погибших и пострадавших еще устанавливаются.

Названа возможная причина смертельного пожара в екатеринбургской многоэтажке.

Фото: Piter.tv