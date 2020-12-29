При возгорании погибли семеро взрослых и ребенок.

Следственный комитет подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге. Старший помощник руководителя управления по Свердловской области Александр Шульга отметил, что во время возгорания девятиэтажки жертвами стали восемь местных жителей, включая несовершеннолетнего.

В ночь на 12 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок Александр Шульга, представитель СК РФ по региону

В ведомстве добавили, что Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Названа возможная причина смертельного пожара в екатеринбургской многоэтажке.

Фото: Следственный комитет РФ