Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции

Об этом РИА "Новости" поведал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, кто в Москве чаще всего нарушает режим самоизоляции при объявленном режиме повышенной готовности в столице.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков назвал самыми дисциплинированными пенсионеров, которые стараются максимально соблюдать режим самоизоляции. Более халатно к текущей ситуации относятся молодые люди, подростки и люди среднего возраста.

Отмечается, что за 11 апреля было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, а также оштрафованы за все время 30 человек – они нарушили режим самоизоляции при том, что они больны коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что 12 апреля в столичном районе Некрасовка 36-летний молодой человек попытался сделать селфи на подоконнике и повис на карнизе окна квартиры, расположенной на 15-м этаже дома. Сотрудники полиции помогли ему выбраться и составили протокол о нарушении режима самоизоляции – он находился в гостях у друзей в соседнем доме.

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