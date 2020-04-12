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В Москве любитель селфи чуть не выпал из окна дома, нарушив самоизоляцию

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Видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве 12 апреля, в столичном районе Некрасовка 36-летний молодой человек попытался сделать селфи на подоконнике и повис на карнизе окна квартиры, расположенной на 15-м этаже дома.

Сотрудники полиции помогли ему выбраться и составили протокол о нарушении режима самоизоляции – он находился в гостях у друзей в соседнем доме.

Ранее в оперштабе Москвы по ситуации с коронавирусом заявили о том, что за последние сутки было зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Граждане находились на домашнем лечении. Им выписали штрафы и отправили в обсерваторы, расположенные в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Им еще раз разъяснили последствия нарушения карантина.

Видео: "ВКонтакте" / @vihino_julebino_nekrasovka

Теги: карантин, коронавирус, москва, селфи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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