В Москве любитель селфи чуть не выпал из окна дома, нарушив самоизоляцию

Видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве 12 апреля, в столичном районе Некрасовка 36-летний молодой человек попытался сделать селфи на подоконнике и повис на карнизе окна квартиры, расположенной на 15-м этаже дома.

Сотрудники полиции помогли ему выбраться и составили протокол о нарушении режима самоизоляции – он находился в гостях у друзей в соседнем доме.

Ранее в оперштабе Москвы по ситуации с коронавирусом заявили о том, что за последние сутки было зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Граждане находились на домашнем лечении. Им выписали штрафы и отправили в обсерваторы, расположенные в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Им еще раз разъяснили последствия нарушения карантина.

Видео: "ВКонтакте" / @vihino_julebino_nekrasovka